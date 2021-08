DIRETTA - Calciomercato Lazio, Kostic sempre più vicino: e Correa…

USCITE - I giorni passano, la Serie A si avvicina e il calciomercato della Lazio entra nel vivo. Il 4-3-3 di Maurizio Sarri inizia a prendere forma ma serve ancora qualche innesto per plasmare la squadra. Il tecnico aspetta almeno un colpo per gli esterni e magari qualche altro tassello per gli altri reparti. Tutto dipende, come al solito, dalle cessioni. Correa non ha ancora trovato una sistemazione, piace all'Inter che pensa già al dopo Lukaku e a diverse squadre di Premier League. In uscita anche uno tra Caicedo e Muriqi. C'è spazio per un solo vice Immobile. Continuano ad essere molti gli esuberi in casa Lazio. Durmisi ha in Danimarca e Spagna, Adekanye potrebbe tornare in Olanda, Gondo verso il Como, ma occhio all'Ascoli. Casasola piace molto al Frosinone mentre per Cicerelli sono aperte le piste Parma e Reggina.

NOMI CALDI - Filip Kostic è sempre più vicino alla Lazio. Come vi abbiamo raccontato, l'esterno serbo è pronto a firmare con il club biancoceleste già dalla prossima settimana. Sarà lui l'innesto per il tridente di Sarri. La lista di alternative è ancora molto lunga: da Callejon a Januzaj passando per Shaqiri, che ha chiesto la cessione al Liverpool, e Hudson-Odoi che il Comandante ha già allenato con il Chelsea. A centrocampo non ci sono grandi novità. Basic ha scelto la Lazio e la Lazio ha scelto Basic. Appena sarà risolto il caso indice di liquidità, il centrocampista del Bordeaux diventerà biancoceleste.