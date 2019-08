DIRETTA - Calciomercato Lazio, si avvicina Dziczek. E resta l'ipotesi punta

Il calciomercato sta entrando nella sua fase finale, la Lazio deve ancora badare ad alcune operazioni in uscita e ad eventuali operazioni in entrata. Per quanto riguarda gli esuberi, Wallace e Durmisi sono i nomi in lista. Mendes sta cercando di trovare una sistemazione per il brasiliano: papabili come destinazioni Valencia o Monaco. Nessuna novità su Durmisi, ormai da tempo si attende la fumata bianca con il Fenerbahce.

IN ENTRATA - Stando a quanto riferito dal Messaggero, a centrocampo è in arrivo Patryk Dziczek, 21enne polacco del Piast Gliwice, corteggiato da Empoli e Udinese: venerdì dovrebbe sostenere le visite mediche. Il mediano, la cui valutazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro, è reduce dall'Europeo Under 21 disputato in Italia. L'ipotesi più probabile è il prestito alla Salernitana, proprio come accaduto con Kiyine e Karo.

Si valuta un nome per l'attacco, Inzaghi vorrebbe avere a disposizione una punta di peso. La lista è folta, la Lazio è in attesa di concretizzare l'affare migliore. Sicuramente un nome gradito è quello di Petagna, ma la Spal chiede una somma importante per farlo partire. I rapporti tra i club (vedi operazione Lazzari-Murgia) sono ottimi, ma c'è da discutere sulle cifre. Inoltre gli estensi dovrebbero sostituire in tempi brevi il bomber, Babacar potrebbe essere nome adatto a tale scopo. C'è poi la pista Llorente, giocatore che fa parlare il curriculum per lui. Però, con il passare dei giorni la concorrenza si è fatta sempre più forte: Napoli e Inter stanno facendo pressing sull'attaccante. Domani, a Castel Volturno, gli agenti di Llorente incontreranno proprio i partenopei per discutere della trattativa. C'è poi la possibilità di portare a Roma l'Ibra egiziano, Hassan. Rispecchia in pieno le caratteristiche che Inzaghi cerca, forte fisicamente e buon feeling con il gol. Controllato dalla Gestifute, Mendes potrebbe portarlo a Roma: magari dopo aver piazzato Wallace. Retroscena svelato, poi, per quanto riguarda il centrocampo: il club capitolino, oltre a Yazici ormai approdato al Lille, aveva sondato il terreno per Enis Bardhi. Talento classe '95 del Levante, c'è chi lo paragona a Modric: circa 10 milioni il prezzo fissato dal club.

C'è poi la situazione Jony da definire: il giocatore difficilmente sarà arruolabile con la Sampdoria. La Lazio attende che la Fifa invii il transfer, ma probabilmente i tempi burocratici necessari renderanno possibile il suo impiego solamente per il derby.

