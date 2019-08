DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutte le notizie in tempo reale

CALCIOMERCATO - Lazio alla ricerca di un attaccante. A prescindere dalla situazione di Felipe Caicedo, che potrebbe non rinnovare, arrivare a scadenza e liberarsi, dunque, l'estate prossima. Tra i diversi candidati in pole, ci sono Bas Dost, il sogno Llorente, e Ahmed Hassan, descritto da parecchi come "l'Ibra egiziano". Nel frattempo, la Lazio si muove per portare a Roma Emanuel Vignato: un'operazione che potrebbe includere anche Tiago Casasola come parziale contropartita. Tra le voci di mercato, invece, registriamo l'indiscrezione rimbalzata dalla Turchia: Fenerbahce in pressione su Stefan Radu. Un'interesse destinato a restare tale: il difensore biancoceleste non si muove.