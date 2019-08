Calciomercato Lazio, dalla Turchia: offerta del Fenerbahce per Radu

Vi avevamo parlato dell'interesse del Trabzonspor per Stefan Radu, intrigato dalla situazione che si era delineata a inizio estate, con il giocatore apparentemente lontanissimo dalla Lazio e in partenza. Ora che il cielo è tornato sereno, tra la società e il difensore biancoceleste, la sua permanenza è fuori discussione. Nonostante le insidie del Fenerbahce: come riporta il sito turco Fotospor, il club avrebbe già avanzato un'offerta per il laziale. La società di Istanbul cerca una pedina a sinistra: nelle ultime ore ha spinto parecchio per Riza Durmisi, secondo quanto riportano i media turchi anche il profilo di Radu piace molto. Un interesse destinato a restare tale. Inzaghi ha escluso la partenza di Stefan: resta a Formello.

