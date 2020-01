DIRETTA CALCIOMERCATO - Tutti gli affari: Iturbe torna in Italia. Iago Falque al Genoa

AGGIORNAMENTO ORE 10.15: L'ultimo giorno del mercato di riparazione si è acceso. A poco meno di 10 ore dal gong finale, si stanno definendo diverse operazioni: è praticamente fatta per Caprari al Parma. Castro e Cerri passano dal Cagliari alla SPAL, mentre Paloschi fa il percorso inverso. Iturbe torna in Italia: sta effettuando le visite mediche col Genoa. Rossoblù che prelevano anche Iago Falque dal Torino in prestito.

Sono le ultime ore di calciomercato. Linee telefoniche caldissime all’Hotel Sheraton di Milano San Siro. La Juventus è in trattativa cn il Borussia Dortmund per Emre Can, il tedesco può partire direzione Bundesliga a breve: affare da circa 30 milioni di euro. Il Milan sta prendendo il centrocampista 20enne dell’Anderlecht, Alexis Saelemaekers. Bloccato anche il terzino Robinson del Wigan. Ricardo Rodriguez passa invece in prestito secco al PSV per i prossimi sei mesi, costo dell'operazione 1 milione di euro. Fiorentina scatenata: preso Amrabat per 20 milioni totali, arriverà però a giugno. In queste ore sta chiudendo anche per Igor e Criscito.