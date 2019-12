DIRETTA - Cluj - Celtic 1-0: gli scozzesi ora dormono, Deac sfiora il raddoppio

Tante riserve. Solo riserve, praticamente. Il Celtic vola in Romania con la squadra B, lo dimostravano i convocati e ora lo confermano le distinte ufficiali. SEGUI IN CONTEMPORANEA LA DIRETTA DI RENNES - LAZIO CLICCANDO QUI.

Lennon lascia a riposo ben 9/11 della formazione tipo, fanno eccezione i soli Jullien e Bolingoli Mbombo: rispettivamente difensore centrale e terzino sinistro del suo 4-2-3-1. Non il migliore degli auspici per la Lazio, che ha assoluto bisogno di una vittoria degli scozzesi (e di sconfiggere il Rennes, ovviamente) per continuare il proprio percorso in Europa League. Idee e turnover totalmente agli antipodi per Petrescu. Il Cluj ha perso l'ultimo match di campionato affidandosi alle riserve, un sacrificio necessario per presentarsi all'appuntamento di stasera con tutti i titolari al loro posto. Ai romeni serve un punto per qualificarsi, giocheranno per il pareggio. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Cluj - Celtic e il live:

Cluj - Celtic

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Susic, Burca, Mike, Camora; Djokovic, Bordeianu, Culio; Deac, Traoré, Omrani. A disp.: Fernandez Collado, Pascanu, Aurelio, Paun, Golofca, Hoban, Peteleu. All. Petrescu.

CELTIC (4-2-3-1): Gordon; Morgan, Jullien, Bitton, Bolingoli; Robertson, Ntcham; Sinclair, Morgan, Johnston; Griffiths. A disp.: Forrest, Taylor, Bayo, Ajer, Hazard, Savoury. All. Lennon.

DIRETTA SECONDO TEMPO:

60' - Prova Bolingoli a svegliare il Celtic con un'azione di sfondamento velleitaria. Gli scozzesi sembrano ormai con la testa altrove dopo un buon primo tempo

58' - Pericoloso anche il Celtic finalmente. Griffiths ci prova di testa, Arlauskis non trema

56' - Ancora pericoloso il Cluj col tiro dalla distanza di Djokovic, palla fuori di non molto

51' - Deac vicinissimo al raddoppio, tiro a botta sicura contratto. Il Celtic non è rientrato in campo

48' - Gol del Cluj. Cross da angolo di Deac, Burca svetta su Bolingoli e mette alle spalle di Gordon. 1-0.

46' - Gol di Traoré annullato per un stop di braccio evidente

45' - Gara iniziata

DIRETTA PRIMO TEMPO:

45'+1 - Termina 0-0 il primo tempo. Sostanzialmente un'occasione per parte.

44' - Che bravo questo Johnston! Super giocata sulla trequarti, dribbling, doppio passo e missile dai 25 metri, palla al lato di un soffio grazie a una deviazione

40' - Ritmi molto lenti fra le due squadre. Il Celtic poco cattivo quando arriva ai 16 metri

36' - Cross di Deac, Traoré di testa mette di poco alla sinistra di Gordon

32' - Bolide dalla distanza di Bitton, blocca a terra Arlauskis

30' - Boato dello stadio per il gol del Rennes contro la Lazio. Il Celtic intanto continua a premere seppur a ritmi bassi...

26' - Passaggi riusciti al Cluj 49, passaggi riusciti al Celtic 120. Questo dà l'idea del tasso tecnico diversoaoré

23' - La sensazione è che anche le riserve del Celtic siano tecnicamente molto superiori al Cluj, peccato che l'intensità latiti...

18' - Prima grande occasione per il Cluj con lo scambio ravvicinato fra Omrani e Traoré, destro di quest'ultimo e grandissima parata di Gordon

16' - Ci prova adesso anche Griffiths da distanza ravvicinata colpendo però male. Arlauskis blocca agevolmente

12' - Primo squillo del Celtic con Bolingoli che calcia verso la porta di Arlauskis, blocca a terra il portiere del Cluj

11' - Protese di Deac che voleva il calcio di rigore. Non c'è nulla e giustamente non arriva il fischio

10' - Il Cluj vicinissimo a mettere Omrani solo davanti a Gordon, Jullien legge la verticalizzazione e salva il Celtic

8' - Aumenta la pressione del Cluj che mette in area di rigore due palloni pericolosi, bravo in anticipo in entrambi i casi Jullien

5' - Approccio morbido del Celtic, almeno per quanto concerne i ritmi

2' - Tanti duelli sulle palle aeree. Prova Deac a girare di testa verso Gordon, palla colpita malamente

0' - Gara iniziata. Rumorosi i tifosi di casa