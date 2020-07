Diritti tv, Ibarra (Sky): "Nella prossima gara si tornerà all'esperienza del 2015-16"

L'amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato della prossima gara per i diritti televisivi 2021-2024: "La decisione del Consiglio di Stato è opinabile e abbiamo presentato ricorso. La sentenza non intacca i diritti già acquisiti, ed è importante. Quando ci sarà l’asta dei diritti della serie A per il 2021-2024, dovrà vigere la non esclusività per il web. Si tornerà all’esperienza del campionato 2015-2016 quando nessuno aveva l’esclusiva. Su ogni piattaforma la vera differenza la farà il modo in cui presenti le partite, gli approfondimenti e in definitiva tutta l’offerta di contenuti che sei in grado di costruire attorno all’ evento sportivo".