Diritti Tv, la Lega B attacca: "La Serie A ci coinvolga sul tema dei fondi"

Continua la battaglia tra Serie B e Serie A per la media company che gestirà i diritti televisivi del massimo campionato italiano dalla prossima stagione. Già nei giorni scorsi Galliani, ad del Monza, aveva mostrato il suo disappunto. Ora tutti i club della serie cadetta, dopo l'Assemblea di Lega hanno scritto alla Lega Serie A: "L’Assemblea, all’unanimità dei propri componenti preso atto di quanto diffuso dai media in relazione all’intervento di alcuni fondi nella proprietà e nella gestione di beni immateriali potenzialmente di proprietà anche delle proprie associate, preso altresì atto che tali interventi e soprattutto gli ipotizzati criteri di distribuzione di quei beni sarebbero idonei ad alterare il principio dell’equilibrio competitivo che è imposto dalla legge in relazione all’intero comparto industriale del calcio professionistico, chiede formalmente alla Lega di Serie A, riservata in mancanza ogni altra iniziativa, d’esser fattivamente coinvolta nel disegno sopra sintetizzato, allo scopo non solo di tutelare i diritti delle proprie associate, ma soprattutto di evitare distorsioni strutturali e irreversibili del sistema. Invita a questo fine la Lega Serie A a rendersi disponibile nel più breve tempo a incontri operativi oltre che a scambi di documenti".