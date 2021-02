Diritti tv, salta l'assemblea di Lega: assenti 9 società all'appuntamento

Doveva tenersi oggi una nuova assemblea di Lega per i diritti tv della Serie A. Le società infatti sono chiamate a votare per scegliere quale offerta accettare tra quella di Dazn e quella di Sky che proprio ieri ha rilanciato a oltre 500 milioni. Se alcuni club sarebbero orientati a votare subito preferendo la prima offerta, altri preferirebbero prendere tempo e rinviare la decisione. Ecco perché oggi Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino non si sono presentate all'appuntamento decretando l'assenza di quorum e il rinvio dell'incontro.