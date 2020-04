Diritti tv, Vulpis: "Attuale bando fino al 2022? Spadafora ha già detto no"

La ripresa del campionato è il tema che domina la scena del calcio, con lo scontro tra Governo e tutte le altre componenti. Il direttore di Sporteconomy Marcel Vulpis a Sportitalia ha datto la sua: "Spero che il campionato possa ripartire èerché se lo fa il calcio tedesco non capisco perché non possa farlo il nostro. Sarebbe un grave smacco per la classe dirigente di questo settore".

DIRITTI TV - Entro il prossimo 1 maggio i broadcaster detentori dei diritti televisivi devono versare l'ultima rata: è probabile che ciò non avvenga e si prefiguri uno scontro con la Lega. Un'ipotesi di cui si è parlato è quella che prevede uno sconto vista l'emergenza coronavirus e il prolungamento dell'attuale bando (2018-2021) fino alla fine della stagione 2021-22. Il punto di Vulpis: "Il prossimo bando per i diritti audiovisivi (triennio 2021-2024, ndr) si deve fare, lo prevede la legge Melandri. L'unico modo per non farlo è che il ministro Spadafora proponga un decreto al Governo, ma mi risulta che la Lega Serie A sia già andata a Palazzo Chigi e sia arrivato ad oggi un no da parte di Spadafora. Il rischio vero è che l'ultima rata dei diritti televisivi prevista per l'1 maggio non venga versata da Sky e in questo caso il calciomercato ce lo sogniamo".