Divieti a Natale e Capodanno / Nuovo Dpcm del 4 dicembre: le ultime

Entrerà in vigore il 4 dicembre il nuovo Dpcm che limiterà gli spostamenti durante le festività natalizie. Sarà vietato sicuramente lo spostamento tra le Regioni, divieto che varrà anche per quelle in fascia gialla, dal 20 dicembre al 7 gennaio. La misura per i comuni varrà invece il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. Il governa spera così di limitare al massimo gli spostamenti per puntare fra 15 giorni ad avere tutte le regioni in fascia gialla e successivamente portare l'Rt verso lo 0 a metà gennaio. Ci saranno alcune deroghe:

- Sarà previsto sempre il rientro alla propria residenza o domicilio

Diverso il discorso per gli anziani soli: si sta studiando un permesso ad hoc per un solo parente stretto. Per le seconde case si sta invece ancora discutendo: possibile che siano raggiungibili solo nel caso in cui si trovino nelle regioni gialle. Ristoranti e bar non vedranno invece modifiche alle loro attività: aperti anche durante le festività dovranno però chiudere alle 18. Consentito l'asporto.