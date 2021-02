Domini: "Lotito ha riportato la Lazio dove merita, il progetto è vincente"

Lazio reduce da risultati importanti, è tornato morale e vigore nella squadra di Inzaghi. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex biancoceleste Domini: "In fondo questa risalita della squadra la vedo come una cosa normale, non mi ero allarmato della situazione particolare dei mesi scorsi. La Lazio ha giocatori importanti, magari la rosa non è lunga ma nelle prime quattro può starci tranquillamente. E ora è davvero pericolosa da affrontare. Quello della Lazio è un progetto vincente che dura da tempo: Inzaghi ne è l'interprete principale, peraltro persona riservata: mi piace la squadra perchè la fa giocar bene ma vanno fatti i complimenti anche a Tare e alla società per la scelta dei giocatori e il mercato. E non è la prima volta che succede: la società è solida e sana. Lotito? I risultati che sta ottenendo lui, a parte l'anno dello scudetto, sono sotto gli occhi di tutti: ha riportato la Lazio dove merita, ha affrontato tempi particolari ma ha ottenuto ottimi risultati".

