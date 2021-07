Durmisi, via alla preparazione per la stagione: l'allenamento sulle conclusioni - VIDEO

Riza Durmisi si prepara in vista della nuova stagione. Tornato dai mesi trascorsi in prestito tra le fila della Salernitana, il futuro del calciatore è tutt'altro che chiaro. Legato alla Lazio da un contratto che scadrà nel 2023, il classe '94 non fa parte da anni del progetto biancoceleste. Motivo per cui ha collezionato una serie di esperienze temporanee in altri club. Tuttiva, in attesa dell'inizio del campionato, Durmisi si sta allenando. In particolare, sulle conclusioni in porta. Lo dimostra un video Instagram, che il giocatore ha convidiviso sul proprio profilo.

