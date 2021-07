Di Gennaro: "Fiducia a Immobile. Se va in profondità può fare male agli inglesi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche di Immobile e delle critiche ricevute dopo le prove con la Nazionale: "Fanno parte della nostra cultura. Loro hanno un centravanti potente e tecnico, ma i nostri difensori contro certi calciatori hanno sempre fatto bene. A centrocampo siamo meglio noi e Immobile se riesce ad attaccare la profondità riesce a fare il suo gioco. Sono fiducioso".

PRONOSTICO - "Io la metterei 50-50. C'è sì il discorso ambientale, ma quando arrivi in finale battendo Belgio e Spagna, puoi anche essere sfavorito ma questi ragazzi emanano davvero tanta tranquillità. Questo è il punto forte, aver creato uno spirito in grado di andare oltre fatica, sofferenza e un pizzico di fortuna. Ci prepariamo ad un ambiente caldo, ma lo siamo anche noi. Le finali non si giocano, si vincono".

