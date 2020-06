Election day, Zingaretti al Governo: "No ai seggi nelle scuole, troviamo alternative"

La Camera nel pomeriggio ha approvato il decreto che sposta al 20 settembre le elezioni regionali, comunali e il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il decreto ora dovrà essere votato dal Senato entro sabato prossimo. In vista di questo election day, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha lanciato un appello al governo: "Viste le scelte di carattere elettorale, sarebbe bene uno sforzo, da parte del governo, affinché i seggi siano in luoghi separati dalle scuole, come ad esempio le palestre. Concordando la questione con sindaci e prefetture, i seggi potrebbero essere allestiti in altri luoghi pubblici, così da evitare di interrompere l'anno scolastico".