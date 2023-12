Empoli-Lazio, Fedele: "Gara pericolosa per Sarri, è uno ostinato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Penultima sfida del 2023 per la Lazio che, domani alle 18:30, affronterà l'Empoli nella diciassettesima giornata di Serie A. Una gara importante per i biancocelesti, in palio ci sono tre punti che possono consentirle di risalire qualche gradino in classifica e ritrovare un po' di ottimismo per gli impegni futuri. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Enrico Fedele. Questa la sua opinione sul match: "È molto pericoloso. Non sono un grande estimatore di Sarri, non come allenatore, ma perché è uno ostinato. Mi ricorda il primo Sacchi. Se una squadra dipende dal talento di pochi calciatori non è una diminutio del valore di un tecnico".

