Empoli - Lazio, Hysaj e un "dolce" debutto: "Che bello esordire con una vittoria" - FOTO

Rino Foschi è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per rispondere ad alcune domande sulla situazione della Lazio e...

MOVIOLA - EMPOLI - LAZIO, BUONA LA PRIMA PER SOZZA: GLI EPISODI Una vittoria della Lazio nella prima di Simone Sozza con i biancocelesti. Buona prova del fischietto della sezione di Seregno che si dimostra puntuale e lucido nelle scelte decisive della gara. A seguire gli episodi disciplinari più salienti del match.... LAZIO, LA SOCIETÀ ACCOGLIE PEDRO: "VI PRESENTIAMO IL NOSTRO NUOVO NUMERO 9" - FOTO Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Un'operazione chiusa in pochissimo tempo dalla società che adesso può dare il benvenuto allo spagnolo. Il calciatore questa mattina ha svolto le visite mediche e l'annuncio è arrivato... CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SERBIA: "LA STELLA ROSSA PENSA A KAMENOVIC" La Stella Rossa pensa a Dimitrije Kamenovic per rinforzare la propria fascia sinistra. Il club di Belgrado - riporta Mozzartsport - è molto interessato al giovane terzino che la Lazio sta cercando di piazzare per non occupare uno slot da extracomunitario e...