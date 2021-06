Eriksen, Acerbi vicino al centrocampista: “Sapere che sei fuori pericolo è la vittoria più bella” - FT

L'episodio di Eriksen ha sconvolto tutto il mondo del calcio e non solo. Sono davvero tantissimi i messaggi di vicinanza per il centrocampista dell'Inter che ha accusato un malore nel primo tempo di Danimarca - Finlandia, prima giornata di Euro 2020. Il danese è stato trasferito in ospedale e le sue condizioni sono nettamente migliorate. Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale italiana, ha voluto mandare un messaggio a Eriksen tramite il suo profilo Instagram: "Tutte le parole sarebbero superflue in questo momento, ma sapere che sei fuori pericolo è la Vittoria più grande per tutti i tifosi danesi e del mondo, per i tuoi compagni e soprattutto per la tua meravigliosa famiglia. Forza Christian".