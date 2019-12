Esteri / Iraq, catturato il vice del Califfo al Baghdadi

Le autorità irachene hanno annunciato la cattura di Abu Khaldoun, il vice di Abu Bakr al Baghdadi, ex autoproclamato Califfo dell'Isis, ucciso in Siria da un commando USA a fine ottobre. Una nota della polizia riferisce che "le forze di polizia, dopo aver ricevuto informazioni precise, hanno arrestato il terrorista noto come Abu Khaldoun all'interno di un appartamento nella zona di Hawija, provincia di Kirkuk". Al Arabiya riferisce che Khaldoun sarebbe anche cugino di al-Baghdadi: "Aveva un documento falso con il nome Shalaan Obeid. Il criminale lavorava come vice di al Baghdadi ed era il 'pricipe' della provincia di Salah al-Din".