Etienne Tare: “Onorerò la maglia della Lazio in ogni momento” - FOTO

Non poteva che crescere con i colori biancocelesti nel cuore. Etienne Tare, figlio del ds della Lazio Igli, gioca nella Primavera di mister Menichini e non potrebbe essere più attaccato a questa maglia come dimostra il suo post pubblicato su Instagram: "È un'emozione per me indossare questa maglia e mi auguro di poterla onorare in ogni momento che potrò indossarla".

