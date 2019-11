EURO 2020, Italia testa di serie: dall'urna di Bucarest allo Stadio Olimpico

9 su 9. L'Italia di Roberto Mancini batte anche la Bosnia e oltre a rendere la propria leadership nel girone di qualificazione ancora più forte, conquista la possibilità di essere testa di serie ai prossimi Europei che si terranno in 12 città distinte in occasione del 60° anniversario della nascita del torneo. Gli azzurri, infatti, saranno nell'urna 1 ai sorteggi che si terranno il 30 novembre a Bucarest, dove saranno sicuramente evitate le migliori nazionali. Da testa di serie l'Italia avrà diritto a disputare le tre gare del girone di Euro 2020 in casa: a fare da cornice lo Stadio Olimpico di Roma, scelto per l'occasione.

