Euro 2020, la top 11 della settimana: c'è un giocatore della Lazio

I 10 giocatori della Lazio, impegnati con le rispettive nazionali, hanno fatto ritorno a Roma e ieri si sono riuniti a Formello. Finalmente si torna a giocare in campionato: la trasferta a Ferrara contro la SPAL è alle porte. Dalla settimana delle nazionali però arriva una piacevole sorpresa: la doppietta di Valon Berisha contro l'Inghilterra. Il centrocampista del Kosovo è stato inserito da Onefootball nella formazione "Best 11" dell'ultimo turno delle qualificazioni agli Europei 2020. Un buon riconoscimento per Berisha che in patria è sempre ben voluto e che adesso vuole conquistare anche l'affetto dei tifosi biancocelesti. Il girone di Europa League sarà l'occasione giusta per il suo rilancio. Può essere davvero lui l'acquisto in più della Lazio.

