Euro 2020, sorteggio e step della competizione: tutte le info

L'Italia sembra non aver intenzione di fermarsi, l'Europeo è stato conquistato a suon di gol e prestazioni brillanti. Ora, c'è curiosità per il sorteggio. Quest'ultimo si terrà sabato 30 novembre al Romexpo di Bucarest, in Romania. La formula adottata sarà la seguente: 6 gruppi da 4 squadre, passeranno le prime due di ogni girone e le 4 migliori terze (16 in totale). Le partite dell'Europa saranno giocate in diverse nazioni: Azerbaigian, Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Olanda, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Ungheria. In ognuna di queste località si giocherà un quarto di finale e 3 gare della fase a gironi. Tranne per l'Inghilterra, in cui si disputeranno 3 match dei gironi, un ottavo, le semifinali e la finale. L'ultimo step, infatti, sarà al Wembley Stadium di Londra, 12 luglio alle ore 21:00. L'Italia scenderà in campo per l'esordio il 12 giugno, alle ore 21:00, presso l'Olimpico di Roma.

