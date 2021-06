Euro 2020 | Stasera debutta l’Italia, il 16 giugno la mostra “La Lazionale” a Latina

L’attesa è stata lunga, ma stasera l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo per la gara inaugurale di Euro 2020. I tifosi degli Azzurri potranno tornare a riempire lo Stadio Olimpico fino al 25% della capienza ufficiale, per tutti gli altri appuntamento davanti alla Tv o ai maxischermi alle ore 21.

La storia della Nazionale italiana è una storia gloriosa, ma non non tutti ne hanno una conoscenza approfondita, soprattutto con riguardo al contributo offerto dai calciatori laziali onde arricchirne le gesta tricolori.

Proprio per questo motivo, su iniziativa di Agostino Lattuille, è nata l’idea di promuovere la Mostra “La Lazionale”, con la precisa finalità di colmare parte di queste lacune.

In un periodo storico in cui si vive sempre meno di sentimenti, dinanzi ad un calcio sempre più lontano da miti e simboli, l’auspicio è proprio quello di mostrare maglie e cimeli del passato che possano provocare emozioni, sensazioni ed appartenenze di un calcio romantico oramai sopite.

I Laziali, e non solo, avranno l’orgoglio e la possibilità di poter toccare con mano il segno che tanti miti biancazzurri, indossando i colori della Prima Squadra della Capitale, hanno lasciato su quelli della Nazionale Italiana.

La mostra si inaugurerà a Latina il 16 giugno alle 18 alla presenza di Vincenzo D’amico, di altri ex giocatori e di tante personalità del mondo “Lazio” che saranno comunicate successivamente.

L’ingresso sarà assolutamente gratuito e ci sarà anche la possibilità, su prenotazione, di poter vedere le partite degli europei all’interno degli spazi appositamente allestiti.

La Mostra “Lazionale” è stata realizzata a Latina Via Aspromonte n. 52, presso la sede del Lazio Clan, e sarà aperta al pubblico per tutto l’Europeo secondo il seguente calendario ed i seguenti orari:

Mercoledì – Giovedì – Venerdì (dalle h. 18 alle h. 23)

Sabato (dalle h. 10 alle h. 23)

Domenica (dalle h. 10 alle h. 13).

La Mostra, inoltre, sarà seguita dalla S.S. Lazio, che metterà a disposizione dei visitatori un buono sconto da usare presso i tutti i Lazio Style, e caratterizzata da tante sorprese che sicuramente affascineranno tutti coloro che vorranno visitarla.