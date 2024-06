Euro 2024, bene Albania e Croazia: due successi contro Liechtenstein e Macedonia del Nord

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manca sempre meno al debutto dell'Italia a Euro 2024 fissato per il 15 giugno nella sfida contro l'Albania. Proprio la nazionale albanese ha battuto, in un test amichevole, il Liechtenstein imponendosi per 3-0 con le reti di Broja, Asani e Muci.

Vittoria anche per l'altra avversaria nel girone degli azzurri, la Croazia, che nell'amichevole contro la Macedonia del Nord ha calato il tris con la doppietta di Majer e il gol di Marco Pasalic.

Gli azzurri scenderanno in campo invece martedì 4 giugno nel primo test amichevole contro la Turchia.