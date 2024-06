Euro 2024 | Italia, Cerci: "Se Immobile avesse giocato come Scamacca…”

All'indomani della sconfitta dell'Italia contro la Spagna, ai microfoni di Tv Play è intervenuto Alessio Cerci per commentare, tra gli altri temi, la prestazione degli azzurri. L'ex calciatore, che ha condiviso lo spogliatoio con Immobile al Torino, ha detto la sua proprio sulle critiche rivolte all'attaccante della Lazio quando vestiva la maglia della Nazionale. Queste le sue considerazioni: "Se la partita di ieri di Scamacca l'avesse fatta Immobile? Da ex giocatore mi sono capitate delle giornate simili, non posso condannare un giocatore per una prestazione. Sicuramente quello che è successo a Ciro Immobile è stato sotto gli occhi di tutti, ha fatto più di 200 gol con la Lazio e ogni volta che è andato in Nazionale è stato criticato. Secondo me, nei suoi confronti avremmo dovuto avere più pensieri positivo. Ciro è un grandissimo attaccante, ha fatto tantissimi gol e uno che segna così tanto, a prescindere, non può essere criticato. Vuol dire che poi tu vuoi il male dell’Italia, dovevamo difenderlo di più e crederci di più. Questa negatività lui l’ha accentuata, l’ha capita e è diventato più negativo di quello che è lui. L’ha sentita sulle spalle. È un giocatore che è il numero uno in Europa a attaccare la profondità, se tu lo fai giocare adesso con la Lazio o magari in Nazionale lo fai giocare incontro, sa fare meno. Lui deve attaccare la profondità, è il più forte di tutti nel farlo”.

