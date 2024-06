Euro 24 | Girone E, Romania e Belgio agli ottavi: il tabellone dell'Italia

TUTTOmercatoWEB.com

EURO 2024 - Missione compiuta per il Belgio che pareggia 0-0 contro l'Ucraina che finisce all'ultimo posto, venendo eliminata. La Nazionale di Tedesco così conquista il secondo posto nel gruppo E. Agli ottavi di finale dunque affronterà la Francia che insieme al Belgio per l'appunto, si trovano dalla parte opposta rispetto all'Italia: nella migliore delle ipotesi, si affronterebbero soltanto in finale. Nella stessa parte di calendario ci sono anche Spagna, Germania e Portogallo.

Finisce in parità la sfida di Francoforte tra Slovacchia e Romania. A siglare l'1-1 le reti di Duda e Marin, entrambe nel primo tempo, e che regalano il passaggio del turno ad entrambe le squadre. Va agli ottavi come prima la Romania, come una delle migliori terze la nazionale allenata da Calzona.