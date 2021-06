Euro2020, autorizzato anche l'inno russo: ecco perché era stato bandito

Il tribunale sportivo ha deciso: la Russia potrà far suonare il proprio inno durante Euro2020. Era stata sanzionata alla fine del 2020 per aver trasgredito le norme antidoping e di conseguenza ne erano stati banditi per due anni la bandiera e l'inno dai Giochi olimpici e da qualsiasi competizione che attribuisse "un titolo di campione del mondo". Come riporta Rai Sport però i giocatori russi che fanno parte della Nazionale di calcio non rientrano nelle sanzioni comminate nel dicembre 2020 dal Tas.