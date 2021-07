Euro2020, record di ascolti per il quarto tra Belgio e Italia: numeri spaventosi

È fatta: sarà semifinale per l'Italia di Mancini. Grazie alle due reti di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne, gli azzurri vincono per 2-1 contro il Belgio di Lukaku, approdando così alle Final Four di Wembley. Oltre i numeri che segna il tabellino, anche quelli degli ascolti sono spaventosi. Come riporta il Corriere dello Sport, la Nazionale di Mancini ha incollato davanti lo schermo ben 15.483.000 spettatori pari al 65.2% di share. Invece, nelle reti Rai generaliste in prima serata sono stati toccati ben 14 milioni e 720mila spettatori con il 64,5% di share. In totale la Rai ha fatto segnare 15 milioni e 509mila telespettatori con il 67,9% di share. Un vero e proprio record, considerando che la partita contro l'Austria aveva fatto registrare il 61,1% con 13 milioni 275 mila spettatori. Cifre che evidenziano quanto i tifosi siano sempre vicini alla loro squadra dandole forza e sostegno anche da lontano.

Lazio, gli ex Filippini compiono 48 anni: gli auguri social del club - FOTO

La Serie A accende il duello: "Una città intera in attesa di nuove sfide" - FOTO

TORNA ALL'HOME PAGE