Euro2024 | Cori anti Serbia - Macedonia: la 'mazzata' della Uefa all'Albania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata tesa in casa dell'Albania, alla vigilia della sfida decisiva contro la Spagna. La Uefa, in seguito ai fatti accaduti al triplice fischio dell'incontro con la Croazia che hanno coinvolto anche Mirlind Daku, ha comunicato il suo provvedimento nei confronti dell'attaccante e della Federcalcio. Una 'mazzata' per la selezione di Sylvinho che dovrà fare a meno del giocatore squalificato per due turni 'per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di buona condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio'.

Inoltre, alla Federazione è stata fatta una multa di 2.500 euro per l'accensione di fuochi d'artificio da parte dei tifosi, una da 20.000 euro per invasione di campo, un'altra da 25.000 euro per messaggi provocatori dei supporter.

