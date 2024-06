Euro2024 | Serbia, flop Milinkovic! L’ex Lazio sotto accusa

TUTTOmercatoWEB.com

Il percorso della Serbia all’Europeo si è interrotto nella fase a gironi. La selezione guidata da Stojkovic non è riuscita a conquistare la qualificazione agli ottavi, concludendo questa prima parte della competizione come ultima nel gruppo C con soli due punti. L’intera squadra ha deluso le aspettative, ma più di tutti alcuni singoli e tra questi anche Sergej Milinkovic. L’ex Lazio sarebbe dovuto essere uno dei trascinatori, ma si è rivelato un flop. Le prestazioni del centrocampista, da quando si è trasferito in Arabia Saudita, non sono più brillanti come quando era nella Capitale e la differenza, come riferito da alcuni addetti ai lavori, è notevole. Alle tante critiche che sta ricevendo in questi giorni, intercettato all’arrivo in aeroporto a Belgrado, il calciatore dell’Al-Hilal ha replicato così: “Non ho niente da dire, avete visto tutto”.

