Europa e Conference League: il programma completo della serata

© foto di Federico De Luca

La settimana di coppe europee non si è ancora conclusa. Dopo la Champions spazio ad Europa e Conference League che quest'oggi andranno in scena con gli ottavi di finale. ben due italiane in campo. La Roma fa visita agli olandesi del Vitesse, mentre l'Atalanta ospita il Bayer Leverkusen. Di seguito tutte le partite che si disputeranno questa sera.

EUROPA LEAGUE

Siviglia-West Ham giovedì 10 marzo ore 18.45

Atalanta-Bayer Leverkusen giovedì 10 marzo ore 21

Barcellona-Galatasaray giovedì 10 marzo ore 21

Braga-Monaco giovedì 10 marzo ore 21

Rangers-Stella Rossa giovedì 10 marzo ore 21

CONFERENCE LEAGUE

Ore 18:45

PAOK - Gent

Partizan - Feyenoord

Slavia Praga - LASK

Vitesse - Roma

Ore 21

Bodo/Glimt - AZ Alkmaar

Leicester - Rennes

Marsiglia - Basilea

PSV - Copenhagen