Europa League | Bodo/Glimt - Lazio in chiaro? La richiesta social dei tifosi

La Lazio ha conquistato i quarti di finale di Europa League con personalità, superando avversari e difficoltà senza mai perdere il filo della sua crescita. Un cammino solido, che sta portando il club biancoceleste tra le migliori della competizione e che regala lustro al calcio italiano. Un percorso di valore europeo, che merita attenzione, che merita rispetto, che merita visibilità. Eppure, qualcosa non torna. I tifosi laziali lo sanno bene. Ed è per questo che, nelle ultime ore, una lettera aperta ha iniziato a circolare sui social biancocelesti, rimbalzando tra pagine Facebook, gruppi di discussione e account Instagram dedicati alla squadra.

Il messaggio è chiaro: se la RAI ha trasmesso in chiaro le partite dell’AS Roma in Europa League, perché non fare lo stesso per la Lazio? Di seguito alcuni estratti della lettera che sta infiammando il popolo laziale:

"Cara RAI, è arrivato il momento di dimostrare con i fatti la tua equa linea editoriale. Ora ci devi dimostrare che la tua propaganda pro Roma è frutto di ridicole coincidenze!"

Parole che fanno riferimento a una percezione diffusa da anni: la Lazio è spesso messa in secondo piano nei programmi sportivi e nelle trasmissioni nazionali. Eppure, i numeri parlano chiaro. La Lazio è tra le squadre italiane ancora in corsa in Europa, ha affrontato con determinazione la fase a gironi e ora si appresta a giocarsi l’accesso alle semifinali della competizione internazionale.

"È arrivato il momento di dimostrare che ogni riferimento alla magica in tutti i programmi e i TG siano frutto del caso e non di un disegno... È arrivato il momento di dimostrare che l'uso di immagini della Lazio per illustrare argomenti immorali, violenti e di cronaca nera sia solo una coincidenza".

Il popolo biancoceleste non chiede favoritismi, chiede equità. Se la RAI ha deciso di investire sulla Roma trasmettendone i match in chiaro, è giusto che lo stesso trattamento venga riservato alla Lazio, che sta portando avanti con onore il nome del calcio italiano in Europa. Considerando anche che la trasferta in Norvegia sarà senza tifosi biancocelesti per la decisione della Uefa. Da qui la richiesta di vedere i match in chiaro sulla tv di stato:

"Il popolo laziale pretende la diretta delle partite della S.S. Lazio 1900 come hai fatto per l’AS Roma! Hai snobbato l'Atalanta in maniera deplorevole, ma non puoi farlo con la prima squadra di Roma... senza se e senza ma!"

Nessuna richiesta straordinaria, solo il diritto a un trattamento paritario. La Lazio è la squadra più antica della Capitale, ha una storia europea di tutto rispetto e vanta un seguito enorme. Perché allora non trasmettere le sue partite, permettendo anche a chi non può essere allo stadio di viverle senza barriere?

"Lo stadio è la nostra prima scelta… ma vogliamo lo stesso trattamento!"

I tifosi della Lazio sono sempre stati al fianco della squadra, sia in casa che in trasferta. La passione biancoceleste non si discute. Ma se la RAI ha deciso di aprire alla trasmissione delle gare di un club italiano in Europa, allora è giusto che lo faccia senza distinzioni.

La lettera ha ormai fatto il giro dei social e il dibattito si è acceso. Ora la palla passa alla RAI: il popolo laziale aspetta una risposta.

