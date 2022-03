Europa League e Champions, il programma di oggi: in campo Porto e Psg

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono gli ottavi di Champions League, oggi è il turno di Manchester City – Sporting e Real Madrid – Psg che giocheranno contemporaneamente alle 21. Mentre per i ragazzi di Guardiola il passaggio del turno è solo una formalità dato il 5 a 0 dell’andata, non può dirsi lo stesso per la squadra di Ancelotti battuta dai francesi per 1 a 0. Si prospetta una serata caliente al Bernabeu. Giornata ricca di sfide quella di oggi perché tornerà anche l’Europa League. A dare il via agli ottavi saranno le sfide Porto – Lione e Betis – Eintracht, entrambe in programma alle 18:45.

Manchester City-Sporting Lisbona, ore 21 in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K.

Real Madrid-Paris Saint-Germain, ore 21 in diretta su Prime Video

Porto-Lione, ore 18:45 in diretta su DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT

Betis-Eintracht, ore 18:45 in diretta su DAZN, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT

