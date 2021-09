Europa League, i risultati delle 18:45: cade il Napoli, Lione e PSV a valanga

Si sono appena concluse le gare delle 18:45 della seconda giornata di Europa League. Ben otto i risultati non senza colpi di scena. Sconfitta interna per il Napoli che viene travolto 3-2 al Maradona dallo Spartak Mosca. I partenopei pagano in modo particolare l'espulsione di Mario Rui nel primo tempo. Bene Lione, Olympiakos e PSV che battono agevolmente Brondby, Fenerbahce e Sturm Graz. KO anche per il Leicester che cade in trasferta contro il Legia Varsavia. Di seguito tutti i risultati.

GRUPPO A

Lione-Brøndby 3-0

Sparta Praga-Rangers 1-0

GRUPPO B

Real Sociedad-Monaco 1-1

Sturm Graz-PSV Eindhoven 1-4

GRUPPO C

Legia-Leicester City 1-0

Napoli-Spartak Mosca 2-3

GRUPPO D

Fenerbahçe-Olympiakos 0-3

Royal Antwerp-Eintracht Francofortegiovedì 0-1