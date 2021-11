Europa League, i risultati delle 21: vittorie per Leicester e Lione

Si sono appena concluse le partite di Europa League in programma alle ore 21. Restano solo 90 minuti per decretare tutte le classiche dei vari giorni. Tantissimi gol in queste sette sfide. Vince il Leicester in casa contro il Legia Varsavia, bene anche PSV e Monaco entrambe vincenti tra le mura amiche. Successo anche per il Lione che consolida il primo posto ne suo gruppo. Pari tra Eintracht Francoforte e Anversa, mentre PSV e Rangers raccolgono altri tre punti.

I RISULTATI

Brondby - Lione 1-3

Francoforte - Anversa 1-2

Olympiakos - Fenerbahce 1-0

Rangers - Sparta Praga 2-0

PSV - Sturm Graz 2-0

Monaco - Real Sociedad 2-1

Leicester - Legia Varsavia 3-1