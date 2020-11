Europa League, i risultati delle 21: Yazici schianta il Milan, dilagano le inglesi

Si chiude anche la terza giornata di Europa League con le partite delle 21. Brutto falso passo del Milan che viene travolto 3-0 a San Siro dal Lille. Francesi che vincono e si prendono il primo posto del girone grazie a uno scatenato Yazici autore di una tripletta. Vince senza problemi anche il Leicester che schianta 4-0 il Braga. In rete per le Foxes due volte Iheanacho, Praet e Maddison. Ottima prova per l'Arsenal che, all'Emirates Stadium, supera 4-1 il Molde. Vanno in vantaggio i norvegesi con Ellingsen, poi due autogol, Pepe e Willock ribaltano il punteggio.



GLI ALTRI RISULTATI

Zorya - AEK Atene 1-4

Young Boys - CSKA Sofia 3-0

Villarreal - Maccabi Tel Aviv 1-0 (in corso)

Stella Rossa - Gent 2-1

Hoffenheim - Liberec 5-0

Feyenoord - CSKA Mosca 3-1

Dinamo Zagabria - Wolfsberger 1-0

Celtic - Sparta Praga 1-4

Anversa - LASK Linz 0-1