Europa League, Inter ko: i laziali sui social non perdonano de Vrij e Candreva - FT

Alla fine l'Inter non è riuscita a vincere e a portare a casa l'Europa League. Una sconfitta amara soprattutto per come è maturata con quell'auto rete di Lukaku che di fatto ha consegnato la vittoria al Siviglia. Al triplice fischio il web si è scatenato e con lui anche i tifosi della Lazio che non hanno perso occasione di ricordare i tempi remoti in cui de Vrij e Candreva decisero di scegliere il club nerazzurro proprio per "vincere". Di fatto, da quando i due giocatori sono approdati a Milano, l'Inter non ha alzato al cielo nessun trofeo, o coppa che sia al contrario della Lazio che oltre alla Juventus è l'unica ad aver ampliato la sua bacheca negli ultimi dieci anni.

La spazza De Vrij @Stefandevrij .. confort zone — Iacopo (@iacos89) August 21, 2020