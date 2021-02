Europa League, l’Anversa perde a Glasgow: ma che assist di Lukaku! - VIDEO

Nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, l'Anversa non riesce nell'impresa di battere in trasferta i Rangers per qualificarsi agli ottavi della competizione. Nonostante la sconfitta per 5-2, nelle fila della squadra belga, c'è stata un'ottima prestazione da parte di Jordan Lukaku. L'esterno sinistro ex Lazio ha fornito inoltre un super assist per il gol del momentaneo 1-1 di Rafaelov, simile a quello per Murgia nella finale di Supercoppa Italiana del 2017. Lukaku, dopo aver ubriacato il difensore, raggiunge il fondo e mette al centro un cross teso e preciso solo da spingere in rete.

LUKAKU POUR REFAELOV !! pic.twitter.com/4q4YWsSHVN — Le Football en VOD XVII (@LeFootballenV11) February 25, 2021