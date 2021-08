Europa League, l'omaggio a Marusic e al gol siglato contro il Marsiglia! - VIDEO

L'urna di Istanbul non è stata particolarmente favorevole alla Lazio che, nella fase a gironi di Europa League, troverà Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray. E proprio a qualche ora dai primi accoppiamenti del torneo, sulla pagina Twitter della competizione è stato condiviso il video del gol siglato da Adam Marusic proprio contro il Marsiglia nel 2018. Al Velodrome la squadra guidata da Inzaghi riuscì a imporsi sugli avversari grazie alle reti di Wallace, Caicedo e, appunto, a quella di Marusic. Il montenegrino bucò la porta difesa da Mandanda con un irresistibile tiro a giro dalla distanza.

Adam Marušić on target for Lazio against Marseille in 2018 @OfficialSSLazio | #UELdraw pic.twitter.com/yWTbYnVPoR