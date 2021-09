Europa League, l'Uefa ricorda l'ultimo precedente tra Lazio e Galatasaray - VIDEO

Lazio e Galatasaray sono state sorteggiate nello stesso girone di Europa League insieme a Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Non saranno i primi confronti tra i biancocelesti e i turchi che già in passato si sono affrontate in questa competizione. L'ultima volta è successo nell stagione 2015/2016 in occasione della gara di ritorno dei sedicesimi di finale. Fu la Lazio a vincere per 3-1 all'Olimpico e a passare il turno in virtù dell'1-1 dell'andata. Sul profilo Twitter ufficiale dell'Europa League sono stati riproposti gli highlights di quel match in cui andarono a segno Parolo, Felipe Anderson e Klose.

Group E rivals Lazio and Galatasaray facing off in 2016 ⏪



️ Marco Parolo

️ Felipe Anderson

️ Yasin Öztekin

️ Miroslav Klose#UEL pic.twitter.com/yn5D8YFPlD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2021