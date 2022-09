Europa League, la classifica all time della competizione: Lazio tra le prime

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano due giorni e inizierà l'Europa League, la Lazio inaugurerà il suo percorso europeo contro il Feyenoord allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Maurizio Sarri cercherà a tutti i costi di partire con tre punti e mettersi alla guida del proprio girone. D'altronde i biancocelesti sono chiamati a rispettare la loro importante tradizione in UEL, competizione in cui, dalla prima partecipazione fino a oggi, hanno raccolto ben 86 punti, grazie alle loro 32 vittorie e i 22 pareggi in 78 partite giocate. Stilando una classifica all-time dell'Europa League, come fatto da quest'ultima sui propri social, la Lazio si piazza in quarta posizione, alle spalle del Villareal (118 punti), del Siviglia (102 punti) e del Salisburgo (91 punti). Insieme al Napoli, decimo con 76 punti, sono le uniche due squadre italiane presenti nella top-15. A valorizzare ancora l'importanza della Lazio nella storia dell'Europa League è il dato inerente le partite giocate: sono 78, infatti, i match disputati dalla squadra capitolina, seconda solo al Villareal che ne vanta dieci di più. Vista in questo senso l'UEL assume un nuovo sapore, quello di una bella tradizione, da onorare giocandola al massimo delle proprie capacità, ma stimola anche la voglia di rompere con il passato e fare il grande salto nell'Europa dei grandi.