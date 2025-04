Europa League | Lazio - Bodo/Glimt, dove vedere il match in tv e in streaming

È di nuovo tempo di Europa League. La Lazio aspetta il Bodo/Glimt per il ritorno dei quarti di finale: si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore dei norvegesi. La squadra di Baroni è chiamata a ribaltare il risultato per riuscire ad andare avanti in semifinale. La gara, in programma allo Stadio Olimpico giovedì 17 aprile alle 20:45, sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e inoltre, in streaming tramite l'app di Sky Go o NOW TV disponibile su PC, smartphone e tablet.