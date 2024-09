Europa League | Lazio contro la Dinamo ad Amburgo: esordio da non sbagliare

Volksparkstadion di Amburgo. La Lazio è pronta per la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. I giocatori biancocelesti esplorano il campo, osservando il manto erboso impeccabile e respirando l’atmosfera elettrizzante che riempie in parte lo stadio. Di fronte non c'è una squadra tedesca. Gli avversari di coppa sono gli ucraini della Dinamo Kiev. Il sibilo dei proiettili e il tonfo sordo delle bombe che lascia il posto ai rumori del campo provando a non pensare cosa accade a casa loro. La vita da quelle parti sgonfia i sogni e rende pesanti i palloni. Non c'è campo pronto a far rotolare il calcio che conta, però le motivazioni restano alte e possono spaventare chiunque. Lo sa bene la Lazio che in questo esordio non ha intenzione di sottovalutare la Dinamo. Quindi concentrazione massima che si misura negli sguardi intensi di Vecino. Romagnoli parla ai suoi compagni di reparto, Rovella respira il clima d'Europa. È la quiete prima della tempesta. L'accoglienza del tifo biancoceleste che supera distanze e imprevisti per sostenere i suoi ragazzi. Tutto è pronto, l'Europa inizia e la Lazio non deve sbagliare.