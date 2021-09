Europa League, le avversarie della Lazio: la Lokomotiv guadagna il pareggio in inferiorità numerica

La Lokomotiv Mosca, avversaria della Lazio nella fase a gironi d'Europa League, ha pareggiato in casa del Khimki nella gara valida per la nona giornata del massimo campionato russo. Gli eurorivali dei biancocelesti hanno giocato in dieci uomini dal 53' per l'espulsione di Guilherme. In classifica, in attesa delle altre gare della giornata, la Lokomotiv è al momento in seconda posizione a quota 17 punti. La prima sfida contro la Lazio è in programma il prossimo 30 settembre all'Olimpico, a cui farà seguito quella in Russia del 25 novembre.

