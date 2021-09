Verso Lazio - Roma: sui social quattro momenti iconici degli ultimi derby - FOTO

Ventiquattro ore e sarà derby. Lazio e Roma sono pronte a sfidarsi in una gara senza esclusione di colpi. Sarri e Mourinho si sfideranno per la prima volta da tecnici delle due squadre della Capitale. In attesa del fischio d'inizio, sul profilo instagram del club biancoceleste sono state condivide quattro foto che rappresentano quattro momenti iconici degli ultimi derby. Dal gol di Caicedo all'esultanza di Luis Alberto, fino ad arrivare ai sorrisi di Milinkovic e Cataldi con un bel "tre" in primo piano. L'ultimo scatto vede l'abbraccio tra Milinkovic, Immobile, Caicedo e Luis Alberto. Tutto è pronto per l'ennesimo derby.

