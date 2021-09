Fondazione Lazio e Roma Cares insieme per il sociale, l’iniziativa: “Sport: Capitale di tutti” - FOTO

Alla vigilia del derby Lazio e Roma scendono in campo insieme per il sociale. Oggi alle 15 avrà luogo la manifestazione “Sport: Capitale di tutti” sostenuta dalla Fondazione Lazio e Roma Cares presso il giardino “Vincenzo Paparelli” a Via Cornelia 73. Un evento a sostegno dei valori dello sport. Tutti i ragazzi e le ragazze con disabilità e non solo si cimentano in attività sportive guidati da istruttori e tecnici. Nel corso dell’evento è stato presentato il murale ripristinato dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri che sarà inaugurato il 28 ottobre. La manifestazione si è aperta con una lezione di 45 minuti con una psicologa rivolta ai ragazzi per riflettere su temi sensibili come l’inclusione e l’importanza dello sport, si concluderà con uno striscione realizzato da bambini che con il supporto di due fumettiste ideeranno una frase simbolo della lezione. La Scuola di Tifo per i più giovani serve a promuovere i valori del rispetto del prossimo alla vigilia di una sfda tanto attesa in città. Un pomeriggio per i ragazzi che ha visto protagonisti 15 bambini della Roma Cares Academy As Roma Bettini, 20 della Polisportiva Lazio e 20 della Scuola Secondaria Anna Frank. che si sono divertiti tra biliardino, minibasket, ping pong e altre iniziative ludiche.