Europa League, le avversarie della Lazio: pari amaro per la Lokomotiv Mosca

Un pareggio che sa di sconfitta per la Lokomotiv Mosca. Nell'ottava giornata della Premier League russa, gli uomini di Nikolic non vanno oltre il pareggio in trasferta contro l'Ural, ultima in classifica con soli 3 punti. Il match finisce 0-0 senza moltissime occasioni da gol, ma con un predominio in campo della squadra ospite. Il prossimo impegno della Lokomotiv sarà sabato 25 contro il Khimiki, prima di tornare in campo in Europa League contro la Lazio. La gara contro i biancocelesti di Sarri è in programma giovedì 30 settembre allo Stadio Olimpico, ore 21.