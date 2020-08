L’Inter batte il Bayer Leverkusen ai quarti di finale di Europa League in gara secca. Succede tutto nella prima frazione. I nerazzurri vanno sul doppio vantaggio grazie alle reti di Barella e Lukaku. I tedeschi accorciano con il giovane Havert ma non basta. Gli uomini di Conte affronteranno il 16 agosto in semifinale la vincente tra Shaktar Donetsk e Basilea.