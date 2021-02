Europa League - Napoli eliminato, Milan e Roma approdano agli ottavi

Serata di Europa League con luci e ombre per le italiane scese in campo questa sera. Ad aprire la giornata il Napoli che non è riuscito a centrare l'obiettivo qualificazione: gli azzurri erano chiamati a ribaltare la sconfitta dell'andata ma nonostante la vittoria è il Granada a qualificarsi. La squadra di Gattuso passa in vantaggio con Zielinski ma poi subisce la rete fatale segnata da Angel Monotoro Sanchez. Inutile quindi il vantaggio siglato da Fabian Ruiz che non permette ai partenopei di passare il turno. Si qualificano invece Roma e Milan: i giallorossi forti della vittoria dell'andata fanno risultato anche all'Olimpico imponendosi per 3-1 con le reti di Dzeko, Perez e Borja Mayoral, una rete anche per gli ospiti che arriva su autogol di Cristante. I rossoneri di Pioli riescono invece ad invertire la rotta dell'andata contro lo Stella Rossa, alla squadra di Pioli basta il pareggio per 1-1 per qualificarsi: in rete Kessié su calcio di rigore e Nabouhane per la squadra di Stankovic.

